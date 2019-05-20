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Takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 38 HM 430 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çıkarak takla attı. Kaza sonrasında vatandaşların ihbarı ile olay yerine 3 adet 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan V.Ş., S.Ş., M.E.Ş., A.Ş. ve İ.E.'yi ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.


Yetkililer, kazayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

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