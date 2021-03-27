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Takla atan otomobilden sağ çıktı

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde takla atarak kaza yapan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde takla atarak kaza yapan otomobil sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada A.O.'nun sürücüsü olduğu 58 HF 774 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje savruldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan A.O., ekiplerin çalışması sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hurdaya dönen otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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