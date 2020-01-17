Takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu

Kayseri'de meydana gelen trafik kazası sonucu takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet bulvarı üzerinde 38 KN 504 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 38 RY 013 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 38 RY 013 plakalı otomobil takla atarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinde hafif yaralı olduğu anlaşılan 38 RY 013 plakalı otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de güvenlik sebebiyle trafiğin tek şeritten akmasını sağladı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.