Talas 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

Talas 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nın katılımıyla açıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde hayırsever Musa Sarıalan'ın destekleriyle yapımı tamamlanan İstasyonun açılış töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli Kayseri'de vakalara ulaşım süresinin 10 dakikanın altında yüzde 92 olduğunu ifade ederek; “Biliyorsunuz Talas, 2000 yılından sonra devasa bir büyüme trendine girdi. Talas Belediyesi'nin desteğiyle özellikle Göğüs Hastanesi'nin arkasında bulunan istasyonumuzu Bahçelievler kısmına taşımayı kendilerine rica ettik; ‘Vakalara ulaşma süremiz uzuyor, bunu çözebilir miyiz' diye. Sağ olsun Palancıoğlu başkanımızın anlayışıyla bugün yansıması olarak 112 istasyonumuz burada hizmete girmiş oldu. Bunun farkı şu; Kayseri'de 112 olarak vakalara ulaşım süremiz 10 dakikanın altında yüzde 92. Bu Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu yüzde 90'ın üzerinde bir rakam. Dolayısıyla daha çabuk vakalara ulaşmak bizim için önemli, sağlık açısından. Çünkü vakaya ilk 10 dakikada ulaşmak, yarım saatte hastaneye ulaştırmak istiyoruz. Sağlık Müdürlüğü olarak yerel yönetimler ile birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Çünkü birlikte olduğumuz, el ele verdiğimiz zaman hizmetimizin kalitesi daha da yukarı çıkıyor. Bizlere kapılarını açmaları hakikaten bizim hizmetlerimizi biraz daha anlamlı kılıyor. Onun için bundan sonraki çalışmalarımızda da yerel yönetimlerimizle birlikte çalışma sözü veriyorum. 112'de müdürlüğümüze bağlı olarak Kayseri'de toplam 38 istasyonumuz, 62 ambulansımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde ambulans sayımız artacak" diye konuştu.

Vatandaşların iki konuda duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Benli; "Burada 112 hizmetlerinde takıldığımız iki mevzu var. Buradan halkımızdan hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Birincisi biliyorsunuz ambulansa yol vermiyoruz, hayata yol vermiyoruz. Ambulansın ilk yarım saatte hastaneye ulaşmasını sağlama açısından önemlidir diyoruz. İkinci nokta da komuta kontrol merkezimiz var. Orada doktor arkadaşlar ve görevli personelimiz gelen telefonları karşılıyorlar. Günde ortalama 4-5 bin arası telefon geliyor. İnanın bu telefonların yarısı gereksiz aramalar. Hakikaten üzülüyoruz, bu konuda halkımızın duyarlı olmasını ve bunların azalmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da belediye olarak sağlıkta yapılan projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler vererek; “112 acil neden önemli? Bir olaya, hastaya ne kadar hızlı intikal edilirse, ambulanslarımız ne kadar hızlı giderse o hastanın canını kurtarmak Allah nasip ediyorsa mümkün oluyor. Dolayısıyla 10-15 dakika gibi süreler 112'de çok uzun süreler. Birkaç dakika içerisinde erişim sağlanması gerekiyor. Bu konuda nüfusun artışıyla birlikte Talas'ta hakikaten yoğun bir talep vardı. Burası kullanmıyorken, 112 acil olarak yapmak üzere izin aldık ve Talas Belediyemizce tüm gideler karşılandı. Ama hayırseverimizi hatırladık, unutmamak için ismini burada yaşatıyoruz. Hakikaten Talas'ta yaptığımız hizmetlerin birçoğunda hayırseverler bizlere destek veriyor. Rabbim helalinden para kazanan ve bu parayı helal yolla hayra sarf edenlerden eylesin" dedi. Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın ise, açılışı yapılan istasyonun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte istasyonun açılışı gerçekleştirildi.