Talas 7/24 Kütüphane meyvelerini vermeye devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın önemli projelerinden arasında yer alan ve iki yıl önce hizmete giren Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane, eğitimdeki meyvelerini vermeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022'ye kütüphanede hazırlanarak dereceye giren öğrenciler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Yalçın, YKS Sayısal Türkiye 1.'si Bahadır Selim Bakla, Eşit Ağırlık Türkiye 2.'si Yusuf Selim Torun, Dil Türkiye 112.'si Zeynep Dila Ceyhan, Sözel Türkiye 385.'si Ahmet Süt, Sayısal Türkiye 475.'si Alperen Budak ve Sayısal Türkiye 675.'si Cemil Özvarinli'yi makamında kabul etti. Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin de yer aldığı ziyarette gençlerle sohbet eden Başkan Yalçın, sözlerine kendilerini tebrik ederek başladı. Başkan Yalçın, öğrencilerin başarılarını görünce 7/24 Kütüphanenin ne kadar önemli bir proje olduğunu bir kez daha gördüklerini belirterek, “Sizlerin başarısı bizleri çok duygulandırdı. Sabah buraya gelirken bir hayırseverimizle Bahçelievler Mahallemize de bir 7/24 Kütüphane sözü aldık. Demek ki bu sizin bereketiniz. 7/24 Kütüphane de hakikaten iyi bir proje oldu. Kiralamıştık binayı inşallah satın da alırız. Corona döneminde biraz kısıtlama oldu ama iyi bir kazanım oldu” dedi. Gençlerin kendilerine tecrübe paylaşımı isteği üzerine Başkan Yalçın; “Şimdi artık dersine çalışanla çalışmayan arasında değil yarış. Çalışanla daha çok çalışan arasında. Bir hedefe talip olmamız bizim gözümüzü arkada bırakmıyor. Sizlerin gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ailelerinize selamlar götürün” diye konuştu. Görüşlerini ifade eden YKS Sayısal Türkiye 1.'si Bahadır Selim Bakla, zamanının büyük bir kısmını Talas 7/24 Kütüphanede geçirdiğini belirterek Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti.

YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2.'si Yusuf Selim Torun, Talas Belediyesinin imkanları için teşekkür ederek; “7/24 Kütüphane gerek aurası, gerekse 7/24 açık oluşuyla Kayseri'de eşsiz bir yer. Arkadaşlara hem YKS süresince hem de sonrasında çalışmaları için kesinlikle tavsiye ederim.” şeklinde konuştu. YKS Sözel 385.'si Ahmet Süt ise; “Özellikle kütüphanede günümüzün çoğunu geçirip çalışarak hazırlandık. Bize çok büyük bir katkısı oldu. Özellikle yaşam görüşü olarak hem de ders ve akademik anlamda. Çok büyük bir proje. Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. YKS Dil 112.'si Zeynep Dilara Ceyhan, Sayısal 10 binincisi de olduğunu belirterek; “Talas Belediyesinin imkanlarından hala yararlanıyorum. Bu konuda oldukça iyi bence. Kütüphane için teşekkür ederim, yenilerini de görmek isterim” şeklinde görüşlerini belirtti. Sayısal 475.'si Alperen Budak, Talas Belediyesi 7/24 Kütüphanesinde çok sabahladıklarını kaydederek; “Sınava burada hazırlandık. Kitaplarından faydalandık. Bu hizmetten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Sayısal 675.'si Cemil Özvarinli de; “Bütün çalışmam Talas'ın kütüphanesinde geçti. Sabahtan akşama kadar çalışmalarımı Talas kütüphanesinde yaptım. Talas kütüphanesinde bireysel çalışmamı yapmasaydım böyle bir başarı elde edemezdim. Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın, YKS'de Türkiye derecesi elde eden öğrencilere kalem hediye etti.