Talas acil müdahale ekibi iş başında

8 ayrı ekipten oluşan Acil Müdahale Ekibi ilçe genelinde uçan çatıları, yerinden sökülen ağaç ve levhaları yoldan kaldırarak trafiğin yeniden güvenli olarak akmasını sağladı. Toplam 50 personelin 9 araçla 2 vardiya halinde hizmet verdiği ilçede ayrıca molozlar, cam kırıkları, tahta ve demir parçaları temizlenerek yaya ve araç güvenliği sağlandı. Şu ana kadar 350 noktaya ulaşan ekipler, ayrıca araçların hasar görmemesi ve yayaların kazaya karışmaması için demirden yapılı çöp konteynırlarının fren sistemlerini açarak yerinden hareket etmesinin önüne geçti. Ayrıca plastik çöp konteynırlarını geceden boşaltarak binaların güvenli noktalarına ulaştırdı.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dün geceden beri teyakkuzda olduklarını ifade ederek, “Fırtınanın kendini göstermesiyle birlikte uçan çatılar, kırılan ve sökülen ağaçlar yollara dağıldı. Bir yandan bunları kaldırarak yol güvenliğini sağladık, bir yandan da savrulan çöp ve atıkların temizliğini yaptık. Acil Müdahale Ekibimiz, halen tam kadro çalışmaya devam ediyor” dedi.