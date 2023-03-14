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Talas Anayurtspor, Play-Off vizesini aldı

Süper Amatör Küme’ye çıkmak için Play-Off bileti kapmak isteyen Talas Anayurtspor, istediğini aldı.

Süper Amatör Küme'ye çıkmak için Play-Off bileti kapmak isteyen Talas Anayurtspor, istediğini aldı.


Belsinspor'un, Sindelhöyükspor'u yenmesi ve lider olarak gruptan çıkmasının ardından, Anadolu Yıldızları ile karşılaşan Talas Anayurtspor, maçı 3-0 kazanarak ligin bitimine bir hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi.


Talas Anayurtspor, ligde oynadığı 20 karşılaşmada 13 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 42 puan topladı. Talas Anayurtspor, rakip kalelere 62 gol atarken kendi kalesinde ise 32 gol gördü.

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