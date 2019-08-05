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Talas Anayurtspor yeni sezona “Merhaba” dedi

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Talas Anayurtspor, yaptığı ilk antrenman ile 2019-2020 sezonuna “Merhaba” dedi.


Geçtiğimiz sezon 1. Amatör Küme şampiyonu olarak bu sezon Süper Amatör Küme'de mücadele etme hakkı kazanan Talas Anayurtspor, sezonun ilk antrenmanını antrenörler Volkan Bektaş ve Ersin Ülker nezaretinde Argıncık Stadı'nda gerçekleştirdi. Yeni tranfserlerinde katıldığı sezonun ilk antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Antrenör Ersin Ülker, “Yeni sezon öncesinde iki nokta transfer ile kadromuzu güçlendirdik. Bazı oyuncularımız izinli. Onlarında katılması ile çalışmalarımızda tempo artacak. Bazı noktalara transfer yapmak istiyoruz. Hedefimiz öncelikle genç oyuncular. Tüm takımlarımıza yeni sezon öncesinde başarılar dilerken, kazasız bir sezon temenn ediyorum. Süper Amatör Küme'de ki ilk sezonunumuzda başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.


Sezonun ilk antrenmanını Kulüp Başkanı Murat Akgöz ile yönetim kurulu üyeleride takip etti.

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