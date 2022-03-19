Talas Anayurtspor'da ayrılık

Talas Anayurtspor'da antrenör İshak Katdaş dönemi sona erdi.

2021-2022 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de yer alan ve sezonun ardından lige veda eden Talas Anayurtspor'da Antrenör İshak Katdaş takımdan ayrıldığını açıkladı. Ligin ikinci yarısında takımın başına gelen antrenör İshak Katdaş, takımıyla çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İshak Katdaş yaptığı açıklamada; “2021-2022 sezonunda Talas Anayurtspor'da ikinci yarıda başlayan antrenörlük görevim 8 Mart 2022 tarihinde sonuçlanmış bulunuyor. Takımımız bu süreçte 1. Amatör Küme düştü. Desteklerini esirgemeyen Talas Anayurtspor Kulüp Başkanımız Murat Akgöz'e, yöneticilerimiz Erdoğan Kahraman, Süleyman Koç'a sezon boyunca azimli, gayretli, fedakarlık gösteren sporcularımıza iki aylık dönemde bizlerden desteğini esirmeyen Argıncıkspor Kulüp Başkanı Melih Candan'a, Antrenör Bülent Yılmaz'a ve sporculardan Osman Koş'a ile Menduh Çökük'e maddi ve manevi desteğini esirgemeyerek Kayseri amatör camiasını mutlu eden ASKF Başkanımız Mutlu Önal ve yönetim kuruluna, gayretli çalışmalarıyla Kayseri futbolunu yücelten Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ve tertip komitesine, hakemlerimize, sağlık çalışanlarımıza, saha komiserlerimize, basın mensuplarına, Argıncık Stadı şefliği çalışanlarına, Kocasinan Şimşekspor Kulübü'ne, Kocasinan Ülküspor Kulüp Başkanı Derviş Kilci'ye antrenör İbrahim Sungur'a ve sporcu Harun Karaman ile Emre Zeren'e amatöre verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. 1.Amatör Küme takımlarına da başarılar dilerim” dedi.