'si yapılacak Kayseri Film Festivali öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Gümbür gümbür 4 gün yaşayacağız. 30'un üzerinde yarışma filmi, 13'ün üzerinde özel gösterim filmi olmak üzere 43 filmi vatandaşlar ücretsiz seyredebilecekler" dedi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Talas Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Mustafa Yalçın sinemanın önemine değindiği konuşmasında; "‘Sinema; duyguları ve düş dünyasını anlatan en iyi görsel sanattır'. Diyor okuduğum kitaplarda. Hakikaten de öyle. Bildiğiniz gibi çocukluğumuzda ve gençliğimizde en az 4 tane yazlık sinema vardı Kayseri'de, bir o kadar da kalıcı sinema vardı. Şimdi sinema sayısı ne kadar az olduğunu ve sadece alışveriş merkezlerine hapsolduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak biz bütün yaz boyunca haftada en az bir defa yazlık sinema gerçeğini bir kere daha paraşüt indirme alanında tekrarlamış olduk. Çok da kabul gördü, demek ki ihtiyaç var. Üstelik bizim kuşağın düş dünyasını, karakterimizin, kültürümüzün oluşmasında çok güzel bir yere sahip olduğuna inandığım bu sinema kültürü bundan sonraki nesillere de güzel şeyler vermek üzere desteklenmesi icap eder diye düşündük. Arkadaşlarımızla 'sini düzenlemek üzere film festivali kararıyla beraber start verdik" dedi.

4 gün boyunca vatandaşın 43 filmi ücretsiz izleme imkanına sahip olacağını belirten Başkan Mustafa Yalçın; "Çok eski bir eser olan kilisemizi sanat galerisi olarak üzerine yazdık. Bundan sonra sanat galerisi olarak sinemacılar ve diğer sanat dallarındaki herkes kullanabilecek. Resim sergisinden sinema söyleşilerine kadar güzel bir mekan hazırlamış olacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum, gümbür gümbür 4 gün yaşayacağız. 30'un üzerinde yarışma filmi, 13'ün üzerinde özel gösterim filmi olmak üzere 43 filmi vatandaşlar ücretsiz seyredebilecekler. Bizim yaptığımız amatörce bir başlangıç olabilir. Ama film festivalinden sonra Kültür Bakanlığı'nın bir prensibi var. Artık bu kültür festivali geleneksel statüye girebiliyor. Bu bizim son eşiğimiz, 'yi de yaptıktan sonra artık Kültür Bakanlığı ulusal ve uluslararası aynı zamanda geleneksel film festivali haline gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

Festival Yönetmeni Kadir Turna ise konuşmasında yarışmacılara başarılar dileyerek; "Katılan filmlere başarılar diliyorum. Her sene iyi niyet ve güzel hayalleri ile çalışmaya başlayan bir ekibiz. Gerçekler kadar hayallere de saygı duyan bir festivaliz. Sinema, gerçekleri anlattığı gibi hayallerimizi de süslemektedir. Bu yüzden bu sene slogan olarak sinemaseverlere sinemanın büyülü etkisini hissettireceğini düşündüğümüz 'Sinema düşleri gerçek, gerçekleri düş yapar' sözünü seçtik. Kayserili sinemaseverlere bol bol hayal kurabilecekleri sinema dolu 4 gün hazırlamaya gayret ettik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından festivale katılacak filmler ve juri üyeleri tanıtıldı. 28 Kasım'da başlayacak olan Kayseri Film Festivali 1 Aralık'ta yapılacak olan ödül töreni ile sona erecek.