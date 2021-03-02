Talas Belediye meclisi toplandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli imar plan değişiklikleri ile cadde ve sokaklara verilecek isimleri içeren gündem maddeleri değerlendirildi.

Meclis oturumunda ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin gazi eşleri ile şehitlerin eşleri, anne ve babalarına ücretsiz mezar tahsis edilmesi yönündeki talebi de ele alındı. İncelenmek üzere komisyona havale edilen talep, bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanmış olacak.

Öte yandan meclis toplantısında okul, cami vs. gibi çeşitli kurum ve kuruluşlara ait hizmet alanlarının bakım ve onarım işlerinin belediye tarafından yapılmasını içeren gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

Geçtiğimiz günlerde Gara'da şehit düşen 13 vatandaşımız için saygı duruşunun da gerçekleştirildiği Talas Belediye Meclisi, 3 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da toplanmak üzere dağıldı.