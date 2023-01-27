Talas Belediye Yalçın: "Kayserispor'a her daim destek vereceğiz"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Sportif Direktör Murat Duman, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a 38 numaralı forma hediye etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Sportif Direktör Murat Duman, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Başkan yalçın'a sarı kırmızılı takıma verdiği desteklerden ötürü teşekkür edilirken 38 sırt numaralı ve Mustafa Yalçın yazılı forma hediye edildi.

Başkan Çamlı, Talas Belediye Başkanı Yalçın'a katkılarından dolayı teşekkür ederken; Başkan Yalçın da, Kayseri'nin gözbebeği sarı kırmızılı takıma her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyleyerek lig ve kupa yarışında başarılar diledi.