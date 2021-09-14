Talas Belediyesi ektiği buğdayı un yaparak dağıttı

Talas Belediyesi, AGÜ'ye ait 200 dekarlık araziye ektiği buğdayı un yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Geçtiğimiz yıl nohut ekimi yapılan araziyi bu yıl da buğday tarlası olarak değerlendiren Talas Belediyesi, ekip biçtiği ürünleri un yaparak Talas'ta yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim etti. Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarımsal faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerine dikkat çekerek; “Bir önceki yıl pandemiyle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Bir karış toprak bile boş kalmasın' çağrısına uyarak AGÜ'ye ait 200 dekarlık araziye nohut ekmiştik. Aynı araziye bu yıl da buğday ekimi yaptık. Çok şükür verimli bir sonuç elde ettik ve toplamda 35 ton buğday hasadı yaptık. Elde ettiğimiz buğdayların bir bölümünü değirmende çektirip una dönüştürdük. Şimdi de bu unları 25'er kiloluk çuvallar halinde bizde kayıtlı olan Talaslı ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediyoruz. Böylece hem boş kalan bir tarım arazisini tarıma kazandırmış olduk hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyacını gidermiş olduk” dedi.