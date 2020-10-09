Talas Belediyesi filosuna 24 araç daha katarak güçlendirdi

Tanıtımda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Talasımız hizmetin en iyisine layık” dedi.

Talas Belediyesi önünde düzenlenen tanıtıma Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, mahalle muhtarları ve basın mensupları katıldı. Başkan Yalçın, tanıtımı yapılan araçları gezerek, yetkililerden bilgiler aldı.

Kış gelmeden filolarına kattıkları 24 aracın gururunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Mustafa Yalçın, “Bugün burada Talas Belediyesi olarak kış öncesi 24 adet aracımızı hizmete sokmanın gururu ile mutluluğu ile sizlerle beraberiz. Değerli kaymakamım daha yeni inceleme sırasında gördüğümüz gibi çok sayıda aracımız teknik olarak hem de pandemi dönemini göz önüne alırsak önemli hizmetlerde bulunacak. Bunların bir kısmı direkt sağlıkla alakalı ilaçlama çok yüksek kapasitede yüksek katlara da hitap eden ilaçlama araçları, bir kısmı temizlik araçları. Bunların içerisinde çöp kamyonları çöp konteynırları yıkama aracı onun arkasından vidanjörleri, onun yanında su görevi yapan depolarımızı daha sonrada tarım aletlerimizi gördük. Tarım aletleri de diğer ilaçlama araçları da aşağı yukarı bu pandemi döneminde devamlı hizmet verdiği için bu güne kaldı tanıtmak. Bunların hepsinden çok memnunuz. Ayrıca iki aracımız daha var ki hatta üç aracımız kaldırımları kardan temizleme veya çöpten temizleme süpürge makinası. Bunlarda çok önem arz ediyor kış günü. Otobüslerin, araçların geçeceği yolları temizleyebiliyoruz ama kaldırımlarda biraz geride kalıyorduk şimdi bu üç araçta kaldırımlarda temizliğimiz yapacağız. Efendim, Allah devlete zeval vermesin. Bu araçlardan bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe, bu araçların 4 tanesi de kiraladığımız araçlar ve İstanbul'dan getirdik. Diğer araçlar Talas Belediyesi'nin öz varlıkları ile temiz ettiği araçlardır. Allah kaza bela vermesin. Hepsi memleketimize, Talas'ımıza hayırlı olsun. En iyi hizmete layık Talaslılarımız burada yaşayan herkes hizmetin en iyisini almak durumunda. Bu kendimize böyle vazife edindik. Böyle şartlandırıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Nice nice sağlık günlerde yeni programlarda projelerde buluşmak üzere diyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, “Bizde bu araçları daha yeni gezdik. Sadece vatandaşlarımıza değil dostlarımız ve partilerimize de güzel bir hizmet yürütülecek. Hayırlı olmasını diliyorum. Güzel hizmetlerinden dolayı Talas Belediyemize ve başkanımıza başkan yardımcımıza tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.