Talas Belediyesi ilçenin tarım desenini değiştiriyor

Bu kapsamda belediye tarafından verilen tohum desteği ile Talas'ta ‘Tarım Deseni' değişiyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçe tarımına yönelik yürütülen projelerle Talas genelinde ürün deseni değişmeye başladı. Çiftçilere sağlanan tohum desteğiyle ilçe tarımında baklagil üretimi yaygınlaştırılıyor. Belediye tarafından gerçekleştirilen 9 ton nohut ve 9 ton fasulyeden oluşan toplam 18 ton tohum desteği ve diğer teşviklerle 2019 yılında 60 dekar olan baklagil ekili alanı bin 600 dekara çıktı.

Talas Belediyesi'nin sunmuş olduğu tohum desteği başta olmak üzere tarımsal hizmetlerden faydalanan çiftçi Ali Sancak, daha önce baklagil üretimi yapmadığını, belediyenin teşvikiyle ilk olarak bu yıl Alaybeyli'de baklagil ekimi gerçekleştirdiğini ifade etti. 200 dekar nohut ve 250 dekar fasulye ekimi yaptığını belirten Sancak, “Talas Belediyemizin vermiş olduğu tohumlarla 200 dekar nohut, 250 dekar fasulye ekimi gerçekleştirdik. Böylece baklagil ekimine ilk olarak Talas Belediyesi ile başlamış olduk. Belediyemize teşekkür ederiz, görüldüğü gibi ürünümüz gayet iyi durumda. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'a teşekkür ederim” dedi.

Düşüncelerini aktaran bir diğer çiftçi Selçuk Aktaş da “Bu yıl ilk defa fasulye ektim, başta Başkan Yalçın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. 80 dekar alana fasulye ekimi gerçekleştirdim. Ürün verimliliğini yüksek bekliyorum” diye konuştu.

Belediye tarafından yürütülen tarımsal çalışmaları değerlendiren Nevşehirli üretici Mustafa Demirdelen ise ilk defa böyle bir hizmetle karşılaştığına dikkat çekerek, “Alaybeyli'den tarla kiralayarak fasulye ekimi yaptım. Talas Belediyesi'nin bu yaptığı gerçekten çok güzel ve değerli bir çalışma. İlk defa böyle bir hizmet gördüm. Bundan dolayı belediyeye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın tarafından Talaslı çiftçilere yönelik başlatılan çalışmalarla tohum desteğinin yanı sıra tarımsal araç desteği de sağlanıyor. Taş toplama makinesinden anıza direkt ekim makinesine, kompost gübre karıştırma makinesinden gübre dağıtım römorkuna kadar birçok araç Talaslı üreticilerin hizmetine sunuluyor.

Bunlara ek olarak kırsalda oluşabilecek yangınlara hızlı şekilde müdahale etmek amacıyla traktörle kullanılabilen yangın söndürme römorkları hizmet veriyor. Kırsal mahallelerde hazır bekletilen bu römorklarla çiftçilerin ürünleri koruma altına alınmış oluyor.