Talas Belediyesi okulları yeniliyor

Talas Belediyesi'nin ilçe genelindeki eğitim kurumlarına yönelik başlatmış olduğu bakım onarım ve tadilat çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Program kapsamında ilçedeki okulların yanı sıra camilerin de çevre düzenlemesiyle birlikte iç ve dış yenilemeleri gerçekleştiriliyor.

İlçede bulunan bütün okul binalarının yanı sıra Halk Eğitim Merkezi ve bazı kamusal alanlarda başlatılan çalışma kapsamında çevre düzenlemeleri, çatı tadilatı, dış cephe yalıtımı ve boyanması, iç bölümlerin boyanması, tuvalet ve lavaboların yenilenmesi gibi işler yapılıyor.

Buna ek olarak ilçede yer alan cami ve şadırvanlarda da iç-dış bakım ve yenileme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

OKUL VE CAMİ ONARIMLARINA 1,8 MİLYON LİRA AYRILDI

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç duyulan her alanda hizmet üretmeye gayret ettiklerini ifade ederek, “Sadece belediyemize ait görev ve sorumluluk alanında değil, toplumun tamamını ilgilendiren okul, cami ve diğer kamusal alanlarda da iş yapmayı, gerekli desteği sağlamayı kendimize görev sayıyoruz. Bu kapsamda 1,8 milyon değerinde tamir, tadilat ve yenileme çalışmasını başlattık. İlçemizde bakım onarıma ihtiyaç duyulan bütün okul binalarında ve camilerde benzer çalışmaları yapacağız.” dedi.

Başkan Yalçın, bu kapsamda 25 okul ile 20 camide bakım onarım ve yenileme çalışması yapılacağına da sözlerine ekledi.