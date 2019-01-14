Talas Belediyesi personelinden Palancıoğlu'na sürpriz

Mustafa Palancıoğlu'na sürpriz bir karşılama yaptı.

Hizmet binası girişinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle karşılanan Başkan Palancıoğlu, meclis salonunda bekleyen personel sürpriziyle karşılaştı. Burada kendisine çiçek takdim edilen ve adaylığının hayırlı olması dileğinde bulunulmasının ardından konuşan Başkan Palancıoğlu, personele teşekkür etti.

Konuşmasına “Allah sizlerden razı olsun” diyerek başlayan Başkan Palancıoğlu, “Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu en iyi bilenlerim” dedi.

“Aldığımız maaşı helal ettirmeliyiz”

Başkan Palancıoğlu, zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek, “Burada birbirimizi kalbini kırmadan ekip ruhuyla çalışmaya çalıştık. En önemlisi aldığımız maaşı helal ettirmek için çok daha fazla ülkemize hizmet etmemiz gerekiyor. Ülkelerin gelişmişliğine baktığımızda insanların çalışma seviyesine bağlı olarak ülke kalkınıyor” diye konuştu.

“Liyakat esaslı çalıştık”

Talas Belediyesinin 500'e yakın çalışanı olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Sizlerin arasında benim hiçbir akrabam yok, hiç torpille eleman işe almadım elhamdülillah. Beş yıl boyunca hep liyakat esaslı gayret ettik. Belki zaman zaman sizleri üzdük, ama güzel bir iş çıkartmak için çalıştık. Bu ülkede herkes görevini en iyi şekilde yaparsa ülkemiz iyi bir noktaya gelir. Öncelikle ben değil biz diyeceğiz. İnşallah bundan sonra da Talas Belediyesi sizler vasıtasıyla çok daha güzel hizmetler yapacaktır” şeklinde konuştu.

Gözleri dolan Başkan Palancıoğlu, “Biz de insanız hata yapmış olabiliriz -ki kesin yapmışızdır- ama bunu minimum yapmaya çalıştık. İnsanların işini en iyi şekilde yapması için gayret gösteriyoruz, ama yine de kalbini kırdığımız arkadaşlar varsa helallik istiyorum” dedi.

Başkan Palancıoğlu, “Bundan sonra da inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Melikgazi adaylığının şahsım için, Talas adaylığının da Mustafa Yalçın Başkan için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.