Talas Belediyesi personeline aşı

Talas Belediyesi'nde görevli personele İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Covid-19 aşısı yapıldı.

Talas Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı çalışan personelin sağlığı için İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte harekete geçti. Belediye hizmet binası ve teknik birimler şantiyesinde yapılan çalışmayla personel aşılandı.

İki grup halinde yapılan aşılama ilk olarak sabah saatlerinde teknik birimler şantiyesinde gerçekleşti. Burada formlarını dolduran personel cep telefonlarına gelen onay kodunun ardından sıraya geçerek aşılarını vuruldu.

Öğleden sonra ise belediye hizmet binasındaki aşılama çalışmasına geçildi. Birimlerde çalışan memur ve işçi personel sırayla koronavirüs aşısı yaptırdı.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, salgının önlenmesi için aşı yapılmasının gerekli olduğunun altını çizerek, “Biz de bu salgının sona ermesi için sağlıkçılarımızla işbirliği yapıp aşıları çalışan personelimizin ayağına getirdik. Aşı yaptırmak isteyen personel hastane ve aile sağlığı merkezlerine gitmelerine gerek kalmaksızın aşılarını gönül rahatlığıyla belediyemizde yaptırdı. Bu vesileyle bütün çalışanlarımıza sağlıklar diliyor, salgının biran evvel sona ermesini dua ediyorum.” dedi.