Talas Belediyesi Ramazan'da 93 bin kişiye ulaştı

Başta ‘Biz Pişirelim Siz Ulaştırın' uygulaması olmak üzere sosyal yardımlardan şehit ailelerine ziyaretlere, psikolog desteğinden koronavirüse yakalananlara geçmiş olsun telefonlarına kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üreten Talas Belediyesi, ilçe sakinlerine ‘Birlikte Güçlüyüz' mesajı verdi.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan'ın ruhuna uygun çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Bir yandan 4 ayrı noktada günlük 2 bin kişilik paket servis yemek ikramında bulunduk. Başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere hastalar, öğrenciler ve engellilerin yanı sıra isteyen herkesin yararlandığı bu uygulama örnek bir sosyal proje oldu. Ayrıca hergün farklı bir bölgede vatandaşlarımıza iftarlık tatlı ikram ettik. Bununla birlikte hem aşevimizde kayıtlı ailelere hem de ihtiyaç sahiplerine iaşe ve temizlik malzemesi desteği sağladık. Aşevimizden yemek alan ailelere ayrıca günlük sıcak yemek ve ekmek yardımında bulunduk. Hayır Çarşısı'ndan kıyafet, ayakkabı, yeni doğan bebek seti ve ev eşyası gibi yardımlarımız oldu” dedi.

Pandemi sürecinden etkilenenlerin maddi manevi yanlarında olmaya gayret ettiklerine de dikkat çeken Başkan Yalçın, “Talas'taki 4 bin 500 covid hastası veya karantinaya alınmış vatandaşımızla telefon görüşmesi yaparak hem hal hatırlarını hem de bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk. Engelli ve yaşlı covid hastalarının evlerine günlük olarak sıcak yemek ulaştırdık” diye konuştu.

Şehit ailelerinin kendileri için ayrı bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, sürekli temas halinde olduklarını ifade ederek, “Talas'taki şehit aileleri ile irtibatımızı hiç kesmeden devam ettiriyoruz. Ramazan ayı içerisinde ve Anneler Günü'nde pandemi şartlarına uygun şekilde ziyaretler yaparak hem gönüllerini aldık hem de çeşitli hediyeler takdim ettik. Bununla birlikte Anneler günü dolayısı ile binden fazla ailemize üzerine fotoğraflarının basıldığı kupa hediye ettik” dedi.

Açıklamasında en aktif ve düzenli Vefa Sosyal Destek Gruplarından birisinin Talas'ta olduğuna da işaret eden Başkan Yalçın, tam kapanma süreciyle birlikte iaşe talebinden market alışverişine, ilaç ve medikal ürün temininden para çekme veya fatura ödeme hizmetine kadar çok sayıda isteği yerine getirdiklerini dile getirdi.

Son olarak da pandeminin başından beri uzman psikologlar eşliğinde isteyenlere gerek telefonla gerekse de yüz yüze psikolojik destek sağladıklarını kaydeden Başkan Yalçın, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı, bina görevlilerine alış veriş çeki hediyesi gibi faaliyetlere imza attıklarını da sözlerine ekledi.