Talas Belediyesi'nde kaliteden ödün yok

Talas Belediyesi'nin 2005 yılından beri uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi'nin belgesi, TSE Kayseri Bölge Koordinatörlüğü'nce yapılan tetkik sonucu yenilendi. Yapılan tetkikle Talas Belediyesi'ndeki uygulamaların kalitesi yine tescillenmiş oldu.

Tetkik öncesi Konferans Salonunda başkan yardımcıları, birim müdürleri, TSE Kayseri Bölge Koordinatörlüğünden yetkililer ve personelin katıldığı toplantıda konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, 14 yıldan beri belediyede Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulandığını belirterek, “Bugün yapılacak tetkikler sonucunda belgemizin yenilenmesini umuyoruz. Bunun için ekip olarak gayretle çalıştık. Kurumsallaşma adına Kalite Yönetim Sistemi'ni önemsiyoruz. Kurum içerisinde devamlılığın sağlanması adına kurumsallaşmanın önemi daha da artmış oluyor. Devamlılık adına da bu sistemi diri tutmak gerekiyor. Seçimden sonra teşkilat şemamızda meydana gelen değişiklikleri hızla sisteme uygun hale getirdik. Bu çalışmada emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. TSE Kayseri Bölge Koordinatörlüğü'nde görevli uzman tetkikçi Bahattin Eroğlu ise, yaptığı kısa konuşmada gözetim tetkiğini bir günde tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, “Amacımız burada bir müfettiş gibi denetleme değil, TSE olarak kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi'yle rutin yapmış olduğunuz iş ve işleyişi üçüncü bir göz olarak tetkik etmek" diye konuştu.

Toplantının ardından TSE Kayseri Bölge Koordinatörlüğü'ndeki yetkililer belediyedeki Kalite Yönetim Sistemi'ni birimler ve evraklar düzeyinde incelemesini yaptıktan sonra, belgenin yenilenmesine onay verdi.