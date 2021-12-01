Talas Belediyesi'nde Kepez zirvesi

Talas Belediyesi'nde Kepez Mahallesi'nde gerçekleştirilecek yol, okul ve 2022 yılı yatırımları konusunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Başkanlık Toplantı Salonu'ndaki zirveye Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, başkan yardımcıları, ilgili müdürler, Kepez Mahallesi Muhtarı Bilal Derebaşı ve Kepez sakinleri katıldı. Toplantıda başta toplu taşıma olmak üzere Malatya yolu Kepez kavşağının yanı sıra Talas Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen ve 8 mahalleye geçiş sağlayacak olan yeni yol ile okul ve 2022 yılı yatırımları değerlendirildi. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsala sahip çıkmayanın şehri yönetemeyeceğini belirterek, “Kepez, bulunduğu konum itibariyle bizim için önemli. Hem Malatya yoluna bağlantısı, hem de diğer mahallelerin birbirine bağlantı noktası olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Burada yapacağımız çeşitli konulardaki yatırım ve projeleri kamu kurumlarımızın temsilcileriyle değerlendirme imkanı bulduk. Verimli bir toplantı oldu. Bu toplantıyla Kepez'deki yol çalışmalarını planlayarak 2022 yılında tamamlamış olacağız. Ayrıca doğalgaz konusunda Kayserigaz 2023 yılı yatırım programına alındı. Daha erken yapılması için konuyu takip edeceğiz. Allah devlete zeval vermesin. Birlik ve beraberlik içinde aşamayacağımız engel yoktur” dedi.

Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yapmış olduğunuz yeni mahalle giriş yolumuz, yeni okulumuz, su, mahalle fırını gibi çeşitli hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Su hayat demektir. Yol medeniyet, okul ilim demektir. Allah razı olsun. Ne gerekiyorsa yaptınız.” diyerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.