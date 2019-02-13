Talas Belediyesinde Sözleşme Sevinci

Buna göre işçilere 2019 yılında yüzde 17 ile 20 arasında zam yapıldı.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen törene Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve işçiler katıldı.

Burada konuşan Başkan Palancıoğlu sözlerine işçilere teşekkür ederek başlayarak, gayelerinin Talas'a ve Kayseri'ye hep güzel hizmet etmek olduğunu söyledi. Başkan Palancıoğlu, işçilerle beş yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, “Elinize sağlık, Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra yine görüşeceğiz ama çok fazla sizi yormayacağım. İnşallah bundan sonra Mustafa Yalçın Bey ile çalışacaksınız. Hakkınızı helal edin. Allah ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.” dedi.

“Avrupa'nın hangi ülkesine giderseniz gidin, çevreci diyorlar ya; çeşmedeki suyu içemiyorsunuz. Biz elhamdülillah çeşmeden su içebiliyoruz.” diyen Palancıoğlu, Kayseri'nin güzelliklerini şöyle sıraladı: “Tabi Kayseri'nin şartları daha güzel. Hem de belediyecilik hizmetlerine baktığımızda fark belli oluyor, emeğinize sağlık. Kayseri'deki temizlik, düzen, tertip birçok ilde yok. Burada da hizmet çıtası çok yüksek. O yüzden vatandaşımız ufak bir aksaklık görse hemen şikayet ediyor. En iyi hizmeti yapmaya devam edeceğiz, ama kamu malına zarar gelmemesi için vatandaşlarımızı uyarmamız lazım.”

Palancıoğlu, yapılan zammın hayırlı olmasını dileyerek, “Belki emeklerinizin karşılığı değil, ama yüzde 17 ile 20 oranında artış yaptık. Gönül ister ki daha fazlasını verelim, ama belediyemizin imkanları ölçüsünde çalışmaya devam ediyoruz. Allah hepimize aldığımız maaşı helal ettirecek hizmetler nasip etsin.” diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise, “Toplu iş sözleşmemiz bugün inşallah yürürlüğe girecek. 60 günlük süre içinde yorucu pazarlıklar oldu, ama sağ olsun başkanımız masaya elini koydu. İnşallah bu sözleşmeyle birlikte Talas'a daha güzel hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Toplu sözleşmemiz bir yıllık olup, bu yıl içerisinde ücretler ve sosyal haklarımıza ortalama yüzde 17 ile 20 arasında bir zam yansıyacak. Başta başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ardından Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na Türk bayrağı takdim ederken, işçiler ise Kudüs tablosuyla çiçek verdi.