Talas Belediyesi'nde vergi mesaisi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın emlak, çevre temizlik ve reklam ilan vergisinin son ödemesinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini belirterek, mükelleflerin cezai işleme maruz kalmamaları hatırlatmasında bulundu. Başkan Yalçın, vatandaşların zorda kalmamaları için vezne çalışma saatlerini yeniden düzenlediklerini dile getirdi.

2023 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin birinci taksit ödemeleri devam ediyor. 31 Mayıs Çarşamba Günü'nün ödemeler için son tarih olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara ödemelerini son güne bırakmama çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi.

Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak ‘ödeme işlemleri' menüsünü tıklamaları gerektiğini dile getirdi.

Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyen Talaslı mükelleflere teşekkür etti.

Veznelerde haftasonu mesaisi

Ödemede yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu çerçevede veznelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini ve hafta sonu da açık olacağını ifade etti.

Buna göre, hafta içi 8.30-19.00 saatleri arası açık olacak vezneler, 27 Mayıs Cumartesi ile 28 Mayıs Pazar günleri 10.00-16.00 arasında hizmet verecek.

Büyük yapılandırmada süre uzatıldı

Öte yandan 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçları kapsayan son yılların en büyük yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenler için süre 30 Haziran'a kadar uzatıldı.