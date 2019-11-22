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Talas Belediyesi'nden anne adaylarına kurs

Talas Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki anne adaylarına doğum öncesi hazırlık kursu düzenledi.


Memorial Kayseri Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek kursta anne adaylarına alanında uzman doktorlar tarafından gebelikte beslenme, nefes egzersizleri, doğum anestezisi, gebelik süresi, yeni doğan ve çocuk sağlığı gibi konularda eğitim verilecek.


25 Kasım Pazartesi günü 13.00-16.00 saatleri arasında Talas Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek eğitimde bütün katılımcılara bebek bakım seti ve anne sütü artırıcı verilecek. Ayrıca çekilişle beşik, taburcu çekimi, konsept oda süsleme, anne bebek çantası, bebek spa hizmeti ve bebek cilt bakım seti hediye edilecek.


Kursa anne adaylarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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