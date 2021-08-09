İhlas Haber Ajansı

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Talas Belediyesi'nden 'aşı' çağrısı

Talas Belediyesi, ilçenin farklı yerlerinde bulunan bilboardlarda vatandaşlara ’aşınızı yaptırın’ çağrısında bulundu.

Talas Belediyesi, ilçenin farklı yerlerinde bulunan bilboardlarda vatandaşlara 'aşınızı yaptırın' çağrısında bulundu.


Korona virüsle mücadele kapsamında aşılanmanın başlamasıyla çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Talas Belediyesi de, ilçenin farklı yerlerindeki bilboardlarda aşı çağrısı yaptı. "Talas'ımızı hep birlikte mavileştirelim. Aşımızı olalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi korona virüsten koruyalım" mesajının verdiği bilboardlarda, ilçede aşının yapıldığı yerlerde yer aldı.


İlçede aşı yapılan yerler ise, "Talas Aile Sağlığı Merkezleri 8:00-17:00, Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Alanı 18:00-22:00" olarak belirtildi.

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