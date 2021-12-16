Talas Belediyesi'nden atıl alanlara ince dokunuşlar

Bu kapsamda Mevlana Mahallesinde kullanılmayan bin 500 metrekare büyüklüğündeki boş alan, ince dokunuşlar yapılarak çevre düzenlemesiyle birlikte futbol sahasına dönüştürüldü. Mevlana Mahallesi Karasu ve Heves Caddelerinin kesiştiği bölgedeki binaların arasında bulunan atıl alanı değerlendiren Talas Belediyesi, bölgeye yepyeni bir görünüm kazandırdı. Çevre düzenlemesi tamamlanan alana çocuk oyun grupları ve dekoratif aydınlatmalar da eklendi. Böylece bölgeye hem estetik bir görünüm kazandırıldı hem de atıl duran alan, başta çocuklar ve gençler olmak üzere bölge sakinlerinin kullanacağı bir spor sahasına dönüştürülmüş oldu.