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Talas Belediyesinden Babalar gününe özel kutlama

Kayseri’de Talas Belediyesi Babalar Günü’nü billboardlarda özel olarak kutladı.

Kayseri'de Talas Belediyesi Babalar Günü'nü billboardlarda özel olarak kutladı.


Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan babalar gününde Talas Belediyesi Babalar Günü'nü özel bir şekilde kutladı. Babalar Günü öncesinde duyuru yapan Talas Belediyesi, babaları ile maske ve sosyal mesafeyi anlatan fotoğraflar göndermesini istedi. Talas ilçesi sınırları içindeki vatandaşların göndermiş olduğu fotoğraflar, Babalar Günü'nde billboardlardaki yerini aldı.

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