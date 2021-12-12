Talas Belediyesi'nden bisiklet yolu atağı

Bu kapsamda toplam 3 bin 300 metre uzunluğunda yeni bisiklet ve yürüyüş yolu tamamlanarak hizmete sunuldu. Ayrıca güzergâh boyunca devam eden çalışmalar tamamlandığında ilçeye 21 bin 300 metrekare büyüklüğünde yeni yeşil alan kazandırılmış olacak.

Yenidoğan Çimenli Caddesi boyunca uzanan ve atıl halde bulunan alanı değerlendiren Talas Belediyesi, TOKİ (Toplu Konut İdaresi) konutları bölgesinden başlayan ve Erciyes Üniversitesi lojmanları boyunca devam eden hatta bisiklet yolu yaptı. Ayrıca yolun etrafında parklar, çocuk oyun alanları ve spor sahaları inşa eden Talas Belediyesi, bölge hem bölge sakinleri hem de civarda yaşayan vatandaşlar için spor yapma, dinlenme ve hoşça vakit geçirme imkanı sağlamış oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bölgede incelemeler yaparak yürüyüş yapan vatandaşlarla sohbet etti. İnceleme sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, Talaslıların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda ilçeye bin 650 metre gidiş, bin 650 metre de geliş olmak üzere toplam 3 bin 300 metre yeni bisiklet ve yürüyüş yolu kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Burası atıl vaziyette duran, tanımsız bir alandı. Başlatmış olduğumuz çalışmalar neticesinde çok güzel bir bisiklet ve yürüyüş yolu ortaya çıktı. Ayrıca içerisinde dinlenme mekanları, spor sahaları ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu toplam 21 bin 300 metrekare yeşil alan oluşturduk. Kullanılmayan boş bir alanı böyle güzel bir projeyle ilçemize kazandırmış olduk. Bölge sakinlerimize hayırlı olsun, keyifle kullansınlar” dedi.