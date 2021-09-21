Talas Belediyesi'nden çocuklara yönelik eğitici ve kültürel etkinlik

Projenin ilk durağı Endürlük Mahallesi oldu. Gerçekleşen etkinlikte çocuklar çeşitli sahne oyunları ve diğer aktivitelerle hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi.

Düzenlenen program kapsamında, gezici kütüphane ile çocuklara kitap okuma imkanı sağlanırken kukla gösterileri, tiyatro, boyama etkinliği, geleneksel oyunlar, drama ve masal saati gibi çeşitli aktivitelerle de hem eğlenceli hem de eğitici etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikle ilgili düşüncelerini ifade eden okul yöneticileri ve öğretmenler, gerçekleştirilen bu projeyle çocukların hem sağlık ve çevre konularına hem de kültürel konulara yönelik eğlenceli bir şekilde bilgilendirildiğini söyledi. Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Kani Arıkan İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Kasap, çok güzel mesajlar içeren çocuklara uygun bir etkinlik olduğunu söyledi. Daha sonra konuşan Müdür Yardımcısı Öner Dilci, pandemi döneminden sonra okula başlayan çocuklar için çok büyük bir moral kaynağı olduğunu söyledi. Benzer düşünceleri ifade eden İngilizce Öğretmeni Zeynep İzci de pandemi sonrasında hem evde sıkılmış hem de okula yeni başlamış çocuklar için çok faydalı bir etkinlik olduğunu dile getirdi. Etkinliği çok beğendiğini belirten Öğretmen İzci Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Öğretmen İbrahim Coşkun da özellikle gezici kütüphanenin çok yararlı bir iş olduğuna dikkat çekerek emeği geçenleri tebrik etti.

Etkinliğe katılan ve çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler de böyle bir programa ilk kez katıldıklarını ve ortamın çok güzel olduğunu söyleyerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Bir öğrenci, “Ağabey çok güzel bir şey bu!” sözleriyle mutluluğunu dile getirirken bir diğer öğrenci de “İyi ki buraya gelmişiz” diyerek etkinlikte olmanın heyecanını aktardı. Etkinlikte çocuklara eğitici ve öğretici oyunların yanında pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında da bulunuluyor.