Talas Belediyesi'nden evde kalanlara 30 bin kitap daha

Kampanya çerçevesinde Talas Belediyesi'ni arayan çocuklara, Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar ulaştırılacak. Kitabını okuyan çocuklara ise sağlık şartlarının düzelmesiyle birlikte tur otobüsüyle şehir gezisi yaptırılacak. Kampanyada ayrıca büyüklere yönelik kitaplar da dağıtılacak. Talas'a bağlı mahallelerde ikamet eden herkesin yararlanabileceği kampanyayla ilgili bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın şöyle konuştu;

"Sürecin başında ilk olarak halk sağlığına yönelik tedbirler aldık. Resmi daireler, eczaneler, sağlık merkezleri gibi ortak kullanım alanlarında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Bununla birlikte vatandaşlarımıza pazar yerlerinde, ortak kullanım alanlarında maske ve hijyen gereçleri dağıttık. Kağıt sabun ve limon kolonyasının yanı sıra içerisinde İletişim Ailede Başlar kitabı olan 10 bin çantayı hemşehrilerimize ulaştırdık. Şimdi de ‘evde kal' çağrısı yaptığımız herkese 30 bin kitap daha dağıtıyoruz. Bunların arasında küçük çocuklar için hikaye ve boyama kitapları, biraz daha büyükler için milli kahramanlarımızın hayatını anlatan çizgi hikayeler ile gençler ve büyükler için seçme eserler yer alıyor.” Açıklamasının son bölümünde çocuklara hitap eden Başkan Yalçın sözlerini, “Biraz daha sabır göstersinler, kitapları okusunlar. Onları tur otobüsüyle hem Talas'ta hem de şehir merkezinde gezdireceğiz.” şeklinde tamamladı.

Talas Belediyesi kitap kampanyasından yararlanmak isteyenler hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında 0531 728 98 98 numaralı telefonu arayacaklar. Adres kaydı alınanlara kitapları en kısa sürede ulaştırılacak. Etkinlik kapsamında 20 bin Türk klasikleri ve 10 bin dünya klasiklerinden olmak üzere toplam 30 bin kitap dağıtılacak. Ayrıca yaş gruplarına göre zeka geliştirici setler ve boyama kitapları ile çizgi hikayeler verilecek. Her ev, en fazla 3 kitap alabilecek.

Dağıtılacak bu 30 bin kitapla birlikte Talas Belediyesi'nin koronavirüs salgını sürecinde dağıttığı toplam kitap sayısı 50 bine ulaşacak. Sürecin başında hijyen çantasının içerisinde 10 bin adet ‘İletişim Ailede Başlar' kitabı dağıtan Talas Belediyesi, ikinci bir 10 bin adetlik hijyen çantasıyla birlikte yine aynı kitabı Talaslılarla buluşturacak. Böylece toplam dağıtılan kitap sayısı 50 bine ulaşmış olacak.