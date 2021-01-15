Talas Belediyesi'nden ‘Karadut' beste yarışması

Talas Belediyesi, Kayseri ve Talas'ın güzelliklerini şiir ve müzik yoluyla duyurmak ve aynı zamanda yeni bestecilerin nitelikli eserlerle yetişmesini sağlamak amacıyla ‘Karadut Beste Yarışması' düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olan herkesin katılabileceği yarışmaya başvuracak eserlerin, daha önce hiçbir yarışmaya gönderilmemiş olması gerekiyor. Nota ve CD benzeri çoğaltma yoluyla 5 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanacak olan eserlerin Türk dili kurallarına uygun olması ve doğru prozodi ile söylenecek şekilde olması isteniyor.

Eserlerin yerel ve yabancı bilinen eserlere bariz benzerliklerinin olmaması istenilen yarışmaya her besteci en fazla üç eserle katılabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 10 MAYIS

Üç nüsha halinde ve A4 kâğıdına yazılması istenen her bir beste, 10 Mayıs'a kadar biri küçük kimlik zarfı ve diğeri büyük evrak zarfı olmak üzere iki adet zarfla Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne elden ya da posta yoluyla teslim edilecek.

31 Mayıs'ta açıklanacak sonuçlarla birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek. Ayrıca üç kişi de 2 bin 500 TL mansiyon ödülünün sahibi olacak.

Yarışma şartnamesi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.talas.bel.tr adresi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 0352 437 07 03 numaralı telefonunu arayabilirler.