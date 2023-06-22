Talas Belediyesi'nden kurban satış alanına ücretsiz servis

Talas Belediyesi, Kurban Bayramı'na özel, kurban satış ve kesim yerlerine ücretsiz servis düzenliyor.

Reşadiye Mahallesi'nde bulunan kurban satış ve kesim yerine 21-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak seferlerle kurbanlık alacak vatandaşların ulaşımları kolaylaştırılmış oluyor.

Servis gidiş ve dönüş yer ile saatleri şu şekilde:

Mevlâna Mahalle Meydanı Selçuklu Evi önünden hareket edecek servisler; 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 saatlerinde gerçekleşirken Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osmanlı Evi önünden kalkacak servislerin hareket saatleri ise; 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 şeklinde olacak.

Servislerin dönüşleri ise Reşadiye Kurban Satış Yeri'nden 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 saatlerinde gerçekleştirilecek.