İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi Konseri

Talas Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmet Kemiksiz konseri düzenleyecek.


Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum yıldönümünü içeren Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan konser, 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak olan konserde, tasavvuf musikisinin sevilen ismi Mehmet Kemiksiz sahne alacak.


Ücretsiz olarak izlenebilecek konsere ilginin yoğun olması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.