İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas Belediyesi'nden Sarıkamış'a ‘son yolculuk'

Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu, ‘Sarıkamış Son Yolculuk’ adlı oyunu online olarak sahneye koyacak.

Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu, ‘Sarıkamış Son Yolculuk' adlı oyunu online olarak sahneye koyacak.



Aytekin Aydoğan'ın yazıp İsmail Yurt'un yönettiği oyun Sarıkamış destanından kesitler sunuyor. 21 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak olan oyuna, pandemi tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak. Ancak Talas Belediyesi instagram hesabından online olarak izlenebilecek.



ONLİNE OYUNLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENİYOR


Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu daha önce de ‘Sabun Köpüğü' adlı çocuk oyunu ile ‘Erkeğin Elinin Hamuru' ve ‘Bir Ragif Geçti' adlı oyunları online olarak sahnelemiş ve büyük beğeni toplamıştı.



BAŞKAN YALÇIN PROVAYI İZLEDİ


Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da oyunun provasını izleyerek oyunculara moral ve destek verdi. Tiyatronun çok önemli bir sanat olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, bu sanata gönül veren gençleri tebrik ederek her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.