Talas Belediyesi'nden tarıma bir destek daha

Talas Belediyesi'nin ilçe tarımına katkıları devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın göreve geldiği günden bu yana tarım ve hayvancılığa yönelik verdiği desteklere bir yenisi daha eklendi. Belediye tarafından hayvan yem bitkisi olarak üretilen ve piyasada kilogram fiyatı 3 lira olan Macar Fiği, Talaslı üreticilere 1,5 liradan verilecek.

Geçtiğimiz günlerde Haziran ayı toplantısını gerçekleştiren Talas Belediye Meclisi, oy birliğiyle aldığı kararla büyük baş hayvan sahiplerine yem desteği kararı aldı. Konuyla ilgili mecliste konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha önce farklı uygulamalarla tarım ve hayvancılığa sağladıkları desteğe yenisini eklemek istediklerini belirterek, belediye tarafından çeşitli bölgelere ekilmiş ve hasadı yapılacak olan hayvan yemi bitkisini piyasaya göre uygun fiyatla çiftçiye vereceklerini söyledi. Her ortamda üretime ve üreticiye destek olduklarının altını çizen Başkan Yalçın, “Abdullah Gül Üniversitesi arazisi ile ilçemiz sınırlarında bulunan 360 dekar alana hayvan yemi yani Macar fiği ekimi yaptık ve bu günlerde de hasat zamanı. Buradan 70 ila 80 ton arasında bir hasat elde etme gibi bir durumumuz var. 1-10 arasında süt sığırı bulunan üreticilerimize destek olmak amacıyla piyasa da 2,70 liraya satılan Macar fiğini biz 1,5 liradan vereceğiz” dedi. Konuya ilişkin söz alan meclis üyesi Mustafa Çalıksoy da Başkan Yalçın'ın tarıma verdiği katkıların altını çizerek şunları söyledi;

“Bu bölgede son 3 yıl öncesine kadar nohut, fasulye ve yem bitkisi ekimi gibi ürünler yok denecek kadar azdı. Bu konuda sayın başkanımız ve belediyemiz olağanüstü gayret sarf etti. Bunları biz sonuna kadar destekliyoruz. Güzel çalışmalar yapılıyor, tebrik ediyoruz.”

Şimdiye kadar birçok farklı konuda çiftçinin yanında olan ve sağladığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Talas Belediyesi, ilçede tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik tohum ve araç-gereç desteğini sürdürüyor.

Kompost gübre üretimi ve dağıtım makinesi, anıza direkt ekim makinesi, buğday eleme makinesi, taş toplama makinesi, mobil koyun banyoluğu gibi birbirinden önemli alanlarda araç-gereç desteği sağlayan Talas Belediyesi, tohum desteği ile tarımsal kalkınmaya verdiği önemi ortaya koyuyor. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek ve macar fiği tohumu desteği ile çiftçilerin yanında olmaya devam eden Talas Belediyesi, toplam 63 ton kuru baklagil tohumu ve 22 ton macar fiği yem bitkisi dağıtımı yaptı.

Ayrıca kış döneminin verimli geçmesi amacıyla kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere teorik ve pratik eğitimler veriliyor.