İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas Belediyesi'nden Vali Günaydın'a sunum

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tahsisi Talas Belediyesine ait olan Ali Dağı mesire alanında yapacakları projeler hakkında Vali Şehmus Günaydın’a sunum yaptı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tahsisi Talas Belediyesine ait olan Ali Dağı mesire alanında yapacakları projeler hakkında Vali Şehmus Günaydın'a sunum yaptı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sunuma Vali Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile konu ile ilgili belediye personelleri katıldı.


Ali Dağı mesire alanında öncelikle hava sporlarını ve faaliyetlerini öne çıkaracak, haricinde farklı spor ve sosyal donatıları da içerisinde barındıran projeler hakkında Vali Günaydın'a sunum yapan belediye yetkilileri, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.


Vali Günaydın ise, Talas Belediyesinin önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.