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Talas Belediyesi'nden vergi hatırlatması

Talas’ta Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor.

Talas'ta Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 30 Kasım Pazartesi Günü sona erecek olan vergi yatırma işlemleri, belediye veznelerinden nakit veya kredi kartıyla ödenebilecekken online olarak da ödeme yapılabiliyor.


Vergi yatırma işlemlerini vezneden yapmak isteyenler mükelelfler hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde belediye binasınasına gelerek işlemlerini yapabilirler. Öte yandan vergi ödemelerini internet üzerinden online olarak yapmak isteyenler ise “www.talas.bel.tr” adresinden ödemelerini gerçekleştirebilirler. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, verginin önemine dikkat çekti.


Başkan Yalçın, “Allah devletimize zeval vermesin, her hizmet bir fedakarlıkla karşılık buluyor. Görevimizi yapıp vergilerimizi verdiğimizde devletimiz ve belediyelerimiz daha iyi hizmet sunmak için imkân bulmuş oluyor. Kasım ayı başı itibariyle Emlak ve Çevre Vergileri'nin ikinci taksit ödemeleri başlamış durumda. Şu ana kadar ödemelerini yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapmayanlar için küçük bir hatırlatmada bulunmuş olduk” dedi.


Vatandaşların vergilerini rahat ve kolay ödeyebilmeleri için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Başkan Yalçın, mükelleflerin pandemi nedeniyle inernet üzerinden ödeme yapmasının daha doğru olacağına dikkat çekti.

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