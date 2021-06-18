Talas Belediyesi'nin asker çantasına yoğun talep

Talas Belediyesi'nin vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek Talaslı gençlere hediye ettiği asker çantasında yoğun talep yaşanıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın tarafından başlatılan uygulamayla ilçe sınırları içerisinde ikamet eden Mehmetçiklerin, kışlada ihtiyaç duyabilecekleri temel askeri malzemelerin yer aldığı çantaya başvurular hızla sürüyor. Bir hafta önce başlayan uygulamayla 50 Mehmetçik, asker çantalarını alarak kışlaların yoluna koyuldu. Çantanın içinde başta Türk bayrağı olmak üzere tıraş takımı çantası, tıraş köpüğü, tırnak makası, askılı boyun cüzdanı, iğne-iplik dikiş seti, sırt çantası, haki renk iç çamaşır takımı, çamaşır yıkama filesi, kirli çamaşır torbası, temiz çamaşır torbası, çorap, ayakkabı boyası, not defteri ve tükenmez kalem bulunuyor. Uygulamadan haberdar olup asker çantasını alan 27 yaşındaki Ahmet Alemdar Ayvaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, “Talas'ta ikamet ediyorum. 19 Haziran'da askere gideceğim inşallah. Talas Belediyesi'ne geldim, asker çantamı aldım. Belediye başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ederim. Devletimizin desteğini her zaman hissediyoruz. Burada Talas Belediyemizin de desteklerini hissettiğimiz için çok mutlu oldum. Çok teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

Sevk (sülüs) belgesi ile Talas Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat eden asker adayları, çantalarını teslim alabilecek.