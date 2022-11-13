Talas Belediyesi'nin tartı hassasiyeti

Pazar yerlerinde özellikle meyve ve sebze ürünlerin satışı sırasında kullanılan terazi zeminlerinin düzensiz oluşu yanlış ve eksik tartımlara sebep olabiliyordu. Bunun önüne geçmek isteyen Talas Belediyesi 174 pazarcı esnafına terazi altlığı dağıtarak vatandaşların mağdur olmasının önüne geçmiş oldu. Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren esnaf, ihtiyaç duyulan bir aparat olduğunu ifade ederek Talas Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Teraziyi pazar kasası ya da yere koymak zorunda kaldıklarını belirten pazar esnafı; şimdi bu altlık sayesinde düz bir zemin elde ettiklerini kaydetti. Bir esnafın ise; “On numara başkanım, başkanıma çok teşekkür ediyorum.” sözleri dikkat çekti.