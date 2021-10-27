Talas büyük heyecana hazır

Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı vesilesiyle hazırlanan programda 3 okulun açılış ve temel atma töreni ile 1 sosyal tesisin açılışı yapılacak. Programda ayrıca ünlü sanatçı Turgay Başyayla konser verecek, komedyen Yavuz Seçkin sunum ve şovlarıyla sahnede olacak.

Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek programlar hakkında bilgeler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bayrama özel etkinlikler planladıklarını söyledi. Başkan Yalçın, 29 Ekim Cuma günü 3 eğitim yuvası ve bir sosyal tesisle ilgili açılış ve temel atma törenleri düzenlediklerini belirterek, “Emin adımlarla Cumhuriyet'in 100. yılına ilerliyoruz. Bu kapsamda eğitime desteğimiz sürüyor. Yapımı tamamlanan Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi No: 20 adresindeki Hanım Aydoğan Anaokulu'nun açılışını cuma günü yapacağız. Aynı gün yine Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki Mehmet-Zeynep Akköse İlkokulu yanında bulunan Hikmet Cıngıllı Anaokulu ile Hulusi Akar Bulvarı üzeri Talas Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi altında yer alan Emine Gönen Ortakolu'nun da temelini atacağız” dedi. Okul açılış ve temel atma törenlerinin dışındaki programla ilgili bilgiler de veren Başkan Yalçın, “Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan'ın açılışını saat 16.00'da başlayacak Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Başyayla konseri ile gerçekleştireceğiz. Ayrıca konserde ünlü komedyen Yavuz Seçkin de sunum ve şovlarıyla sahne alarak programa katılanlara keyifli anlar yaşatacak. Bayram programlarımıza bütün halkımız davetlidir. Şimdiden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu. Başkan Yalçın, düzenleyecekleri törenlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra şehir protokolünün de katılacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan saat 16.00'da başlayacak konser için Osmanlı Evi, Mevlana Mahalle Meydanı, 7/24 Kütüphane önü, İzzet Bayraktar Cami önü, Servet Bayraktar Sağlık Ocağı önü, Mevlana Salı Pazarı önü, Paraşüt İniş Alanı ve KYK Kız Yurtları önünden saat 14.00'ten itibaren her 30 dakikada bir servis kalkacak.