Talas Büyükperdah Camii açılıyor

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Büyükperdah Ailesi tarafından yaptırılan Mustafa Büyükperdah Camii-Naciye Büyükperdah Kur'an Kursu, 17 Mart Cuma günü düzenlenecek programla açılıyor.

Kayseri'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Mevlana'da yapımı tamamlanan Mustafa Büyükperdah Camii ve Naciye Büyükperdah Kur'an Kursu, 17 Mart Cuma Günü kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak

Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokakta bulunan ve 1081 metrekare alana sahip camide aynı anda 500 kişi ibadet edebilecek. İbadethanenin bodrum katında ise Kur'an Kursu yer alıyor.