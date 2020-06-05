Talas, Çevre Günü'nde çiçek açtı

Talas Belediyesi, refüj, kavşak, kaldırım ve parklara diktiği 100 bin adet çiçek ile Talas'ı adeta çiçek bahçesine çevirirken 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne de anlamlı bir iz bırakmış oldu.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hem mevsimlik hem de çok yıllık çiçekler diktiklerini kaydederek, “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre günü. Biz de daha yeşil ve daha güzel bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan Talas'a yeni parklar kazandırmanın peşindeyiz. Bu kapsamda Mevlana Mahallesi'nde 17 yeni park yeri belirledik ve bunlarla ilgili çalışmaları başlattık. Bir yandan da mevcut parklarda, kavşaklarda, yol kenarlarında ve refüjlerde hem ağaçlandırma hem de çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 100 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek diktik. Talas adeta çiçek açtı. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

30 TÜRDEN 100 BİN ÇİÇEK

Haseki küpesi, defne çiçeği, zemheri ortancası, kız gözü çiçeği, yaylapatı, hüsnüyusuf, fener çiçeği, ekinezya, gayret çiçeği ve ezan çiçeği gibi 30 türden 100 bin çiçek ve süs bitkisiyle Talas'ın park, refüj, kaldırım ve kavşaklarında çiçek kompozisyon uygulamaları yapıldı.