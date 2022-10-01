Talas, Ekim'e ‘Maharetli Eller'lerle merhaba diyecek

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve kurulduğu günden bu yana ilçe sakinlerinin yanı sıra şehrin dört bir yanından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yine misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Farklı ve güzel bir hafta sonu sunmaya hazırlanan pazarda yine birbirinden kıymetli el emeği ürünler vatandaşlarla buluşturulacak. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 2 Ekim Pazar günü el emeği ürün meraklılarını misafir edecek. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.