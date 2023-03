Talas Elbistan'a konteyner kent kurdu

Talas Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine inşa edilen 'Talas Kent Yaşam Alanı' düzenlenen programla açılarak, konteyner evler vatandaşlara teslim edildi.

Programın başlangıcında Seyit Mehmet Bor ve Halit Güleç isimli iki depremzede kürsüye gelerek açılış konuşmasını yaptı. Kurulan konteyner kentin çok güzel olduğunu belirten depremzedeler, Talas Belediyesi'nin gecesini gündüzüne katarak bu kenti meydana getirdiğini ifade etti. “Talas Belediyesi burada bir tarih yazdı" diyerek memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, depremin olduğu ilk andan itibaren yollara düştüklerini belirterek, ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını söyledi. “Benim her zaman söylediğim bir söz var; kendi acısını hissedene canlı, başkasının acısını hissedene insan denir. Burada sarılmayacak bir yara yok, çok şükür elimizden geleni yapmaya çalıştık” diyen Başkan Yalçın, gerek Kayseri genelinde gerekse Talas özelinde tüm meclis üyelerinin çalışmalara tam destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Başkan Yalçın'ın duygu dolu anları

Konuşması sırasında bir depremzede ile olan anısını paylaşan Başkan Yalçın, konuşması sırasında duygularına güçlükle hakim oldu. 2 evladını kaybetmiş bir depremzedenin kendi acısını unutup yardım görevlilerine destek vermeye çalıştığına şahit olduğunu aktaran Başkan Yalçın'ın gözlerinin dolduğu ve duygulandığı görüldü. Başkan Mustafa Yalçın konuşmasında şunları söyledi:

“Burada az önce bir kardeşimiz konuştu, 2 evladını kaybetmiş. Bu imtihan bir insana yetmez mi. Ama o gün bile bir sepet yumurta getirdi bize ve buradaki çalışanlara ikram ediyor. Yani bizi düşünüyor. Böyle bir güzellik olur mu? Allah bu kentimizi de hayırlı mübarek etsin, güle güle oturun, bizden yana helal hoş olsun.”

Ardından konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Kahramanmaraş'ın et ile tırnak gibi bütünleştiğinin altını çizerek, Talas Belediyesi'nin Elbistan'da fedakarca çalıştığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, "Buradaki Talas'ımızın fedakar kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kürsüye gelerek düşüncelerini paylaşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de Kayseri belediyelerinin depremin ilk anından itibaren her türlü yardımı gösterdiklerini ifade ederek, “Kayseri belediyelerimiz taşın altına ellerini değil gövdelerini koydular. Bugün de burada Talas Kent Yaşam Alanı'nı kurdular ve bunları biz istemeden yaptılar. Belediyemiz neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyor. Burada mesela kütüphanesiyle, sağlık kabiniyle, çocuk oyun alanlarıyla, çöp konteynerlerine varıncaya kadar her şey düşünülmüş durumda. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Gürbüz'ün ardından söz alan Elbistan Kaymakamı Yıldız, Elbistan'da güzel bir birlik ve beraberliğe şahit olduğunu ifade etti. Kaymakam Yıldız, “Göreve başlayalı 2 hafta oldu ama buradaki birliği ve beraberliği müşahede etme fırsatı buldum. Bu şehrin ayağa kalmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaşam alanının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kura ile belirlenen hak sahiplerine evlerinin anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Talas Kent Yaşam Alanı mini bir şehir

Anahtarlarını alarak evlerine yerleşen vatandaşlar duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Rauf Genç isimli depremzede, “Kısa bir süre içinde burayı yaparak bizi buraya yerleştirdikleri için çok teşekkür ediyoruz Talas Belediyesine. Burası bir yuva sıcaklığında ve her şey dört dörtlük. Çok güzel olmuş” dedi.

Sevgi Özdemir isimli bir diğer vatandaş da, “Çok şükür bir evimiz oldu” sözleriyle mutluluğunu paylaşarak Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Yurdagül Bozkurt isimli vatandaş, “Başımızı sokacak bir yerimiz oldu, çok güzel olmuş, Allah razı olsun” ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi. Programın ardından Başkan Yalçın ve beraberindeki Talas Belediye Meclis üyeleri daha önceden açılışı yapılan ticaret alanı ve konteyner kent alanını dolaştı.

Her türlü detayın düşünüldüğü konteyner kentte depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarının yanı sıra keyifli vakit geçirecekleri alanlar da unutulmadı. Özellikle çocukların ilgisini çeken çocuk parkları ve oyun alanlarından, her yaştan vatandaşın uğrak noktası olacak kütüphaneye kadar birçok farklı bölümün olduğu yaşam kentinde sağlık ünitesinden, halı sahaya, eğitim odalarından mescide kadar da çeşitli sosyal alanlar yer alıyor. Kent de ayrıca minik dostların beslenmeleri için kedi ve köpek besleme noktaları da konulmuş durumda. Ayrıca alanda vatandaşların, Türk ve dünya sinemasının birbirinden güzel filmlerini izleyecekleri, hep birlikte keyifli bir an yaşayacakları bir de açık hava sineması kuruldu.

Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Kaymakamı Murat Yıldız ile Talas Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.