Talas Festivali'nde Cumhuriyete Özel Gün

Cumhuriyet yürüyüşü, edebiyatımızın 100. yılı ve “Türkiye'nin Gençleri Türkiye'yi Konuşuyor” programlarıyla milli bayram dolu dolu kutlandı.

İlk gün 'Bosna Kapılarını Açın' sergisiyle kapılarını aralayan Talas Festivalinde gençlere rol model olacak isimlerin buluşmaları gerçekleşti. Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Gri Koç Akademi kurucusu youtuber ve yazar Gökhan Müftüoğlu ile MusCar kurucusu Mustafa Akan gibi isimlerin buluşmalarıyla hareketlenen festival, akşam ise türkülerin sevilen ismi Elif Buse Doğan'ın muhteşem konseriyle devam etti. Festival çerçevesinde ikinci gün ise Cumhuriyet Bayramına özel hazırlanan etkinliklerle hız kazandı. 7/24 Kütüphanede düzenlenen günün ilk programında ‘100 Yıl Konuşmaları' çerçevesinde edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Narlı tarafından edebiyatımızın bir asrı masaya yatırıldı. Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleşen 'Türkiye'nin Gençleri Türkiye'yi Konuşuyor' programda ise radyocu ve youtuber Adem Metan, şair, senaryo yazarı ve tv programı sunucusu İsmail Kılıçarslan ile edebiyatçı yazar Selahattin Yusuf, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da yer aldığı salonda tecrübelerini gençlerle paylaştı. Günün bir başka programında ise Atatürk Bulvarında cumhuriyetin 99. yılı münasebetiyle 7'den 70'e herkesin katıldığı yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla Cumhuriyet Bayramını doyasıya kutladı.

Günün sonunda ise Türk müziğinin sevilen gruplarından İncesaz'ın sahne aldığı konserde cumhuriyete özel şarkılar dinleyicilerden tam not aldı.