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Talas Gençlik Merkezi, depremin izlerini siliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin çocuklarda bıraktığı izler, Talas Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından yapılan etkinliklerle siliniyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Talas Gençlik Merkezi gönüllüleri deprem bölgesinde, büyük felaketten en fazla etkilenen çocuklarla bir araya geldi. Gönüllüler, çocuklarla birlikte halat çekme, voleybol, futbol ve parkurlarda çocukları eğlendirmeye çalıştı.


Deprem bölgesindeki etkinlikte, palyaço gösterileri de yapılarak çocuklara hediye dağıtıldı.

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