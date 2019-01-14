Talas Gençlik Merkezinde tecrübe paylaşımı programları sürüyor

Dönem Milletvekili, Yapımcı ve Eğitimci Prof. Dr. Kemal Tekden oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi -KAYMEK bünyesinde yer alan eski adıyla Talas Amerikan Koleji ve yeni adı ile Talas Gençlik Merkezi, öğrencileri şehrimizin tanınmış isimleri ile buluşturmaya devam ediyor.

25. Dönem Kayseri Milletvekili, Yapımcı ve Eğitimci Prof. Dr. Kemal Tekden, Talas Gençlik Merkezi'nin konuğu oldu. Prof. Dr. Tekden, Talas Gençlik Merkezi öğrencilerinin eğitim ve öğretimin yanı sıra sosyal hayata adaptasyonları ve birikimlerden istifade etmeleri amacıyla gerçekleşen etkinlikte öğrencilere gelecekleri ile ilgili tavsiyelerde bulundu.