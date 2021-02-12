Talas Gençlik Merkezi'ne tam not

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tayyip Kahyaoğlu yeni açılan Talas Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Tam not alan Talas Gençlik Merkezi'nin Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Emre Topoğlu, incelemeler sonrasında gençlik liderleri, sporcu ve gönüllülerle sohbet etti.

Eylül ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Teknofest'e hazırlanan gençlerin projelerini dinleyen Genel Müdür Emre Topoğlu başarılar dileyerek birde gençlere müjde verdi.

Pandemi sonrasında yapılacak olan faaliyetler ve kamplarla ilgili yapılan hazırlıklarda sona yaklaştıklarını belirten Sayın Topoğlu, Covid-19 salgının bitmesiyle birlikte faaliyetlerin ve kampların hızlı bir şekilde başlayacağı gençler için güzel zamanların uzakta olmadığını belirtti.

Ziyaret İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Emre Topoğlu'na Kayserispor forması hediye etmesiyle son buldu.