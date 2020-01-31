İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Talas her zaman kışa hazır

Talas Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri yoğun kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Kırsal mahalleler başta olmak üzere Talas'ın ana caddeleri ve ara sokaklarında aralıksız çalışma yapan ekipler 24 saat görev yapıyor.


Talas Belediyesi, vatandaşların kar yağışının oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenmemeleri için bir yandan kar temizleme çalışmalarına devam ederken diğer yandan da don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.


Yaya ulaşımını da ihmal etmeyen Talas Belediyesi, kaldırımları da kardan temizliyor. Özellikle engelli rampalarının olduğu noktalar özenle temizleniyor.


Talas Belediyesi, 8 adet tuzlamalı bıçaklı kamyon, 9 adet kepçe, 3 adet greyder, 3 adet traktör ile karla mücadele çalışması yürütüyor.


Vatandaşlar olası bir aksaklık durumunda yardım almak için Talas Belediyesi'nin ‘Alo 153' veya 437 00 55 numaralı telefonunu arayabilir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.