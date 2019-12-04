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Talas ilçesinde öğrenci taşıyan şoförlere eğitim verildi

Talas ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan araç şoförlerine eğitim verilerek araçları kontrol edildi.


Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk ÇPAL'nde düzenlenen eğitim toplantısına Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Serim, Talas Jandarma Uzman Trafik Tim Komutanı İsmail Karan ve İsmail Duman katıldı.


Jandarma Uzman Trafik Tim Komutanları trafik kuralları ve uyulacak kurallar hakkında bilgi verirken, Şube Müdürü Şener Serim Eğitim Erişim Yönetmeliği hakkında bilgiler vererek, güvenli bir yolculuk için gerekenleri anlattı.


Eğitim sonunda taşıma araçları ilgi yönetmeliğe göre denetlenerek kontrolleri yapıldı.

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